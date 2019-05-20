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الإثنين، 20 مايو 2019 01:01 م
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وزير المالية اللبنانى يتوقع وصول عجز ميزانية لبنان 2019 لـ 8.3% أو أقل

الإثنين، 20 مايو 2019 11:39 ص
وزير المالية اللبنانى يتوقع وصول عجز ميزانية لبنان 2019 لـ 8.3% أو أقل وزير المالية اللبنانى على حسن خليل
رويترز
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قال وزير المالية اللبنانى، على حسن خليل، إن مجلس الوزراء أحرز تقدما "مهما" يوم الأحد فى مناقشاته لمشروع ميزانية 2019، حيث أن العجز سيكون 8.3% من الناتج المحلى الإجمالى، أو أقل كان عجز الميزانية فى العام الماضى 11.2% من الناتج الإجمالى.

وقال خليل على تويتر، إن الوزراء سيجتمعون، اليوم الاثنين، لإجراء مراجعة نهائية لمشروع الميزانية، وكتب "ناقشنا آخر ما يمكن بالمواد والأرقام".

وقال للصحفيين فى ختام اجتماع لمجلس الوزراء فى ساعة متأخرة من مساء الأحد: "وصلنا إلى نتيجة مشجعة ومهمة.. مع بعض القرارات الإضافية.. وصلنا لهذا العجز."

كان خليل، قد قال يوم السبت إن العجز سيكون أقل من 90% من الناتج المحلى الإجمالى، وإن المسودة تشمل توفير نحو تريليون ليرة (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.

وأبلغ رويترز، أن الحكومة تعتزم تقليل تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة 1 %، ولبنان مُثقل بأحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند 150 % من الناتج المحلى الإجمالى.

وتجتمع الحكومة اللبنانية بصفة شبة يومية للانتهاء من مشروع ميزانية تستهدف ترشيد الإنفاق وكبح الدين، وحث الرئيس ميشال عون اللبنانيين على التضحية لإنقاذ البلاد من أزمة مالية.


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