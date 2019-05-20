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الإثنين، 20 مايو 2019 11:06 م
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وزير الداخلية الكويتى يؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون الأمنى مع باكستان

الإثنين، 20 مايو 2019 10:00 م
وزير الداخلية الكويتى يؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون الأمنى مع باكستان وزير الداخلية الكويتي الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح
أ ش أ
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الفريق متقاعد الشيخ خالد الجراح، أهمية تعزيز سبل التعاون الأمني مع باكستان، ولاسيما في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، مشيرًا إلى عمق العلاقات الكويتية الباكستانية.

 

جاء ذلك خلال لقائه وزير خارجية باكستان مخدوم شاه محمود قريشي، وسفير باكستان لدى الكويت غلام دستجير والوفد المرافق لهما اليوم،الاثنين، وذلك بحضور سفير الكويت لدى باكستان نصار عبد الرحمن المطيري ووكيل وزارة الداخلية الكويتية الفريق عصام النهام.

 

من جهته أشاد سفير باكستان لدى الكويت بأهمية الموضوعات التي تم بحثها خلال اللقاء، مثمنًا الرعاية التي تلقاها الجالية الباكستانية في الكويت.

 


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