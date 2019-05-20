video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير: أى فلسطينى يشارك بمؤتمر واشنطن للاستثمار بغزة يعتبر عميلا لأمريكا وإسرائيل

الإثنين، 20 مايو 2019 10:01 م
وزير: أى فلسطينى يشارك بمؤتمر واشنطن للاستثمار بغزة يعتبر عميلا لأمريكا وإسرائيل أحمد مجدلانى وزير التنمية الاجتماعية فى الحكومة الفلسطينية
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير فلسطينى، اليوم الاثنين، إن المسئولين الفلسطينيين لن يحضروا مؤتمرا تعقده الولايات المتحدة فى البحرين الشهر المقبل بهدف جذب استثمارات للضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأضاف أحمد مجدلانى وزير التنمية الاجتماعية فى الحكومة الفلسطينية، لـ"رويترز" "لن تكون هناك مشاركة فلسطينية فى ورشة عمل المنامة"، وتابع "أى فلسطينى سوف يشارك فى ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل".

 

وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، كان قد قال، اليوم الاثنين، إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة فى البحرين الشهر المقبل ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

 

وأضاف مخاطبا الصحفيين، "يؤكد المجلس - مجلس الوزراء - أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت"، فى إشارة إلى المؤتمر الذى أعلنته واشنطن أمس الأحد.

 

ويذكر أن البيت الأبيض، أعلن، الأحد، أن الولايات المتحدة ستعقد ورشة عمل اقتصادية فى البحرين فى أواخر يونيو للتشجيع على الاستثمار فى الأراضى الفلسطينية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب المقبلة للسلام فى الشرق الأوسط.

 

وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدنى وزعماء الأعمال للمساعدة فى الشروع فى الجانب الاقتصادى من مبادرة السلام الأمريكية، مشيرًا إلى أن مؤتمر "السلام من أجل الرخاء" فى البحرين، سيعقد يومى 25 و26 يونيو، والذى يستهدف حشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة التى يمكن أن يوفرها اتفاق سلام فى الشرق الأوسط.

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. رفع علم فلسطين خلال حفل لـ"مادونا" فى قلب تل أبيب

أبرز ما حدث فى 13 رمضان.. وصول عمر بن الخطاب إلى فلسطين وفتح بيت المقدس

سفير فلسطين: نقف خلف الرئيس السيسى وشعب مصر فى حربهم ضد الإرهاب

"الورقة البيضاء" حكاية وثيقة بريطانية لإقامة دولتين فى فلسطين

شاهد.. حرب شرسة تشنها إسرائيل على مناهج فلسطين لإخفاء تاريخ النكبة

زلزال بقوة 4.8 يضرب البحر المتوسط غرب فلسطين وشمال بورسعيد

سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 15 مايو 1948.. الجيوش العربية تدخل فلسطين بعد إعلان قيام دولة إسرائيل.. وأربع طائرات مصرية فى طريقها إلى تل أبيب

البيت الابيض

رئيس الوزراء الفلسطينى

قطاع غزة

الاستثمار فى فلسطين

اخبار العرب

اخبار عربية

الضفة الغربية

اخبار فلسطين

محمد اشتية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

الجزيرة تفصل صحفيين بسبب تقرير يكشف زيف رواية اليهود عن " الهولوكست"

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

خطأ الدقائق الـ3 فى نهاية Game of Thrones.. كيف فهم jon snow وtyrion lannister وArya Stark خطاب Daenerys Targaryen لجنود Dothraki؟.. كاتبا السيناريو أبرزا ذكاء التنين ونسيا جهل الشخصيات باللغة.. صور

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

النصف الآخر 15.. كيت مدلتون زميلة الدراسة التى تزوجت ملك بريطانيا القادم.. الحب من أول نظرة لم يكن حاضرا بعلاقة كاثرين وويليام.. انفصلا 7 أشهر بسبب انتظار الارتباط الرسمى.. والصحافة تظل تطاردها بشائعات الخيانة

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

شاهد.. منفذ تذاكر بطولة الأمم الأفريقية 2019 بالإسكندرية

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على التعاقد مع جريزمان

مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على التعاقد مع جريزمان

الرجوع الى أعلى الصفحة