وزير: أى فلسطينى يشارك بمؤتمر واشنطن للاستثمار بغزة يعتبر عميلا لأمريكا وإسرائيل

رويترز

قال وزير فلسطينى، اليوم الاثنين، إن المسئولين الفلسطينيين لن يحضروا مؤتمرا تعقده الولايات المتحدة فى البحرين الشهر المقبل بهدف جذب استثمارات للضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف أحمد مجدلانى وزير التنمية الاجتماعية فى الحكومة الفلسطينية، لـ"رويترز" "لن تكون هناك مشاركة فلسطينية فى ورشة عمل المنامة"، وتابع "أى فلسطينى سوف يشارك فى ورشة عمل المنامة لن يكون إلا عميلًا للأمريكان وإسرائيل".

وكان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، كان قد قال، اليوم الاثنين، إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة فى البحرين الشهر المقبل ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولى فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف مخاطبا الصحفيين، "يؤكد المجلس - مجلس الوزراء - أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت"، فى إشارة إلى المؤتمر الذى أعلنته واشنطن أمس الأحد.

ويذكر أن البيت الأبيض، أعلن، الأحد، أن الولايات المتحدة ستعقد ورشة عمل اقتصادية فى البحرين فى أواخر يونيو للتشجيع على الاستثمار فى الأراضى الفلسطينية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب المقبلة للسلام فى الشرق الأوسط.

وقال البيت الأبيض، فى بيان، إن المؤتمر سيجمع الحكومات والمجتمع المدنى وزعماء الأعمال للمساعدة فى الشروع فى الجانب الاقتصادى من مبادرة السلام الأمريكية، مشيرًا إلى أن مؤتمر "السلام من أجل الرخاء" فى البحرين، سيعقد يومى 25 و26 يونيو، والذى يستهدف حشد الدعم للاستثمارات الاقتصادية المحتملة التى يمكن أن يوفرها اتفاق سلام فى الشرق الأوسط.