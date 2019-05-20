هيئة النقل العام تنظم حفل إفطار جماعى بحضور قيادات محافظة القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

نظمت هيئة النقل العام بالقاهرة حفل إفطار جماعى للعاملين بالهيئة بحضور رئيس الهيئة اللواء رزق على مصطفى، وسكرتير عام المحافظة اللواء محمد حنفى.

كما حضر حفل الإفطار عدد من قيادات المحافظة منهم اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة و اللواء محمد طه المشرف على الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء هشام ابو النصر، مدير شرطة المرافق ولفيف من قيادات الهيئة وشرطة النقل العام بالقاهرة.

يذكر أن هيئة النقل العام بالقاهرة خصصت 24 خط جديد يعملون طوال شهر رمضان لخدمة الأماكن الدينية والترفيهية، وتعمل الخطوط عقب الإفطار مباشرة وتستمر حى صلاة الفجر.