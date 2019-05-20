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هيئة الطاقة المتجددة: الانتهاء من محطة بنبان الشمسية سبتمبر المقبل

الإثنين، 20 مايو 2019 06:30 ص
هيئة الطاقة المتجددة: الانتهاء من محطة بنبان الشمسية سبتمبر المقبل محطة بنبان الشمسية
كتبت رحمة رمضان
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أكد الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة و المتجددة أن مشروع إنشاء أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان يسير وفقا للجدول الزمنى المحدد له من قبل الوزارة، و المستثمرين لإنشاء 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.
 
وأضاف الخياط ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه وفقاً للجدول الزمنى سيتم الانتهاء من إنشاء المحطة بالكامل سبتمبر المقبل ، لافتاُ إلى أنه من المتوقع أن يتم الأفتتاح قبل الموعد المحدد فى ديسمبر القادم فى أحتفال كبير يليق بهذا الأنجاز.
 
يذكر أن محطة بنبان الشمسية بأسوان تعتبر حاليا عاصمة العالم للطاقة الشمسية لكونها تضم أكبر عدد من محطات توليد الكهرباء على مستوى العالم و التى يبلغ عددهم 40 محطة شمسية.
 
 
 
 

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بنبان

الطاقة الشمسية

هيئة الطاقة المتجددة

محمد الخياط

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