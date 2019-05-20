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هيئة الرقابة الصحية: صدور معايير تسجيل الصيدليات لأداء خدمات التأمين الصحى

الإثنين، 20 مايو 2019 11:22 ص
هيئة الرقابة الصحية: صدور معايير تسجيل الصيدليات لأداء خدمات التأمين الصحى الدكتور اسلام ابو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية
كتب وليد عبد السلام
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أكد الدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس هيئة الإعتماد والرقابة الصحية أحد هيئات منظومة التأمين الصحى الجديدة أن معايير تسجيل وإعتماد الصيدليات العامة سيتم اصدارها قبل منتصف يوليو المقبل للبدء فى تسجيلها على أن تكون الخطوة المقبلة الإعتماد الذى يمكنها من تقديم خدمات صرف العلاج ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

وقال نائب رئيس هيئة اإعتماد والرقابة الصحية  لـ "اليوم السابع" أن التسجيل هام ومازالت الفرصة أمام الجميع ومفتوحة لجميع محافظات الجمهورية بدون اسئثناءات لأحد وتابع منظومة التأمين الصحى الجديدة تحول نوعى فى أداء الخدمات الطبية لصالح المريض ومقدم الخدمة .

 

وتابع الدكتور اسلام أبويوسف أن التامين الصحى الجديد سيكون جميع هيئاتة مراقبة بشكل كامل وستم حساب المخالفين وفقا للقانون مضيفا أن الفترة المقبلة تشهد جولات ميدانية لمتابعة وضع مستشفيات بورسعيد على أرض الواقع وتحسين أدائها بشكل يتماشى مع الطفرات العالمية فى تقديم الخدمة الصحية .

 


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الرقابة الصحية

الاعتماد

الصيدليات

المنشأت الطبية

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