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الإثنين، 20 مايو 2019 08:43 م
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"نوبل إنرجى" تعتزم الدخول فى تنفيذ خط نقل الغاز البحرى بين مصر وقبرص

الإثنين، 20 مايو 2019 05:29 م
"نوبل إنرجى" تعتزم الدخول فى تنفيذ خط نقل الغاز البحرى بين مصر وقبرص حقل غاز _ أرشيفية
كتبت - مروة الغول
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قال مصدر بقطاع البترول، إن شركة نوبل إنرجي إحدى أكبر الشركات الأمريكية العاملة في مجال البترول والغاز، عازمة بقوة على الدخول في تنفيذ خط نقل الغاز البحرى بين مصر وقبرص لنقل الغاز من قبرص إلى مصر وذلك في إطار تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.

وأوضح المصدر في  تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن ما يعزز موقف الشركة أنها تشارك في تنمية حقول الغاز القبرصية المكتشفة بالبحر المتوسط.

وكان مسئول وزارة البترول قد التقى رئيس شركة شركة نوبل إنرجى عدة مرات على ماد العالمين الماضيين لبحث فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركة في قطاع البترول المصري.

 

 


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