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ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى البحرين.. وتوقعات بسقوط أمطار

الإثنين، 20 مايو 2019 06:30 ص
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى البحرين.. وتوقعات بسقوط أمطار سقوط أمطار _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس المتوقع، اليوم الاثنين، سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا.

الرياح : شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل الى 30 عقدة احيانا، وتحذر الارصاد من هبات شديدة السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2إلى 4 أقدام فى عرض البحر ويصل الى 7 اقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة : العظمى 35 درجة مئوية.. والصغرى: 25 درجة مئوية.

 


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