ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى البحرين.. وتوقعات بسقوط أمطار

كتب وكالات

أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى البحرين، أن الطقس المتوقع، اليوم الاثنين، سيكون غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا.

الرياح : شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 13 إلى 18 عقدة مع هبات قد تصل الى 30 عقدة احيانا، وتحذر الارصاد من هبات شديدة السرعة داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2إلى 4 أقدام فى عرض البحر ويصل الى 7 اقدام أثناء الهبات.

درجة الحرارة : العظمى 35 درجة مئوية.. والصغرى: 25 درجة مئوية.