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نقيب المرشدين السياحيين: النقابة مهتمة بإنهاء تأسيس صندوق الأزمات والكوارث

الإثنين، 20 مايو 2019 06:00 ص
نقيب المرشدين السياحيين: النقابة مهتمة بإنهاء تأسيس صندوق الأزمات والكوارث حسن النحلة نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
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قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن النقابة تولى اهتمام خلال الفترة المقبلة للعمل على توفير موارد مالية للنقابة، ورفع المعاشات حسب الامكانيات المتاحة بشكل عاجل، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع العمل على إنهاء تأسيس صندوق للأزمات والكوارث الذى بدأ تأسيسة بالمجلس السابق.

وأوضح النحلة، أنه مجلس النقابة يعمل على الاستمرار فى مطالباته والخطوات التى اتخذها حيال وقف تجديد ترخيص مزاولة المهنة، كل خمسة سنوات وإصدار التراخيص مرة واحدة عند بداية العمل، واستعادة كافة تراخيص المرشدين السياحيين، التى تم إلغائها سابقا، بالإضافة إلى متابعة ملف الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

 


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