نقاط المستخدمين تتحول إلى تبرعات للمؤسسات الخيرية على "تطبيق كريم"

·شركة كريم هي الشركة الاولى في مصر التي تمكن عملاءها من استخدام برنامج المكافآت Careem Rewards للتبرع لصالح مؤسسات و منظمات المجتمع المدني المصرية و العالمية.



·أبو العلا: نساهم في إحداث فارق في حياة الملايين من خلال تطويع التكنولوجيا لاعطاء فرصة للملايين من عملاءنا لمساعدة الملايين من المصريين.



أعلنت شركة "كريم مصر"، المنصة المتخصصة في مجال النقل التشاركي، عن إطلاق خاصية جديدة في "برنامج المكافآت" Careem Rewards عبر تطبيقها الذكي ولأول مرة في مصر من أجل تمكين عملاءها من التبرع لعدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية والخيرية في مصر وعلى مستوى العالم وذلك عن طريق النقاط التي يحصل عليها العملاء مع كل رحلة في تطبيق "كريم". وتدعم هذه الخاصية عدد من المؤسسات والمنظمات العالمية، منها برنامج الغذاء العالمي UN World Food Program، حيث سيتم تخصيص جزء من التبرعات لصالح الأطفال في الأماكن التي ينقصها الموارد الغذائية ومناطق الأزمات حول العالم، هذا بالإضافة إلى تخصيص تبرعات لصالح "مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين" UNHCR.

كما تشمل القائمة عدد من المؤسسات المصرية الرائدة، وهم مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأسوان ومؤسسة و مستشفى أهل مصر الخيرية لعلاج الحروق. و ستستمر هذه الخاصية التي تنطلق خلال شهر رمضان الكريم على مدار السنة للمزيد من التبرعات من عملاء كريم لصالح هذه المؤسسات والطبقات الإجتماعية الأكثر احتياجًا.

و من جانبه أعرب وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة "كريم مصر"، عن فخره بهذه الخدمة مؤكدًا على اهتمام شركة "كريم مصر" بالمساهمة في المجتمعات التي تعمل بها والتعاون مع المؤسسات المصرية و الدولية من أجل الوصول إلى الملايين من المواطنين، و تأتي هذه المبادرة كجزء من فلسفة الشركة في العمل على تيسير الحياة وتحسين جودتها. ولفت أبو العلا إلى حرص الشركة على جعل التبرع امر يسير على عملاء الشركة، الذين سيتمكنون من استخدام النقاط التي يحصلون عليها من الرحلات التي يقومون بها في التبرع من خلال التطبيق للمؤسسات التي يختارونها بدءا من شهر رمضان وعلى مدار العام.

الجدير بالذكر أن "كريم مصر" قد أطلقت عددًا من المبادرات ذات الأهداف الخيرية في الآونة الآخيرة، ففي رمضان الماضي، أطلقت خدمة Go Kheir التي جمعت أكثر من مليون جنيه مصري من خلال التطبيق خلال الشهر، حيث تم تخصيص هذا المبلغ لصالح مرضى مستشفي 57375 لعلاج سرطان الأطفال، بالإضافة إلى مؤسسة مجدي يعقوب ومؤسسة بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي وذلك بالتعاون مع شركة فودافون مصر