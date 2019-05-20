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نشطاء من جرينبيس يغلقون مدخل مقر شركة (بى.بى) فى لندن

الإثنين، 20 مايو 2019 10:13 ص
نشطاء من جرينبيس يغلقون مدخل مقر شركة (بى.بى) فى لندن جرينبيس
رويترز
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أغلق نشطاء من جماعة جرينبيس (السلام الأخضر) مدخل مقر شركة (بى.بى) فى لندن اليوم الاثنين للمطالبة بإنهاء جميع أعمال التنقيب الجديدة عن النفط والغاز.

ووصل النشطاء عند مقر الشركة فى ميدان سانت جيمس الساعة 0200 بتوقيت جرينتش ووضعوا أنفسهم داخل حاويات مصممة خصيصا لسد جميع مداخل المبنى الرئيسية. وهبطت مجموعة من المتسلقين من أعلى المبنى.

وقال بول موروز النشط في جرينبيس "بى.بى تؤجج حالة طوارئ مناخية تهدد ملايين الأرواح ومستقبل العالم". وأضاف "العلم قال كلمته بوضوح - علينا وقف التنقيب عن النفط والغاز إذا أردنا كوكبا صالحا للعيش". ولم يرد تعليق من بى.بى بعد.

 

 


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