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الإثنين، 20 مايو 2019 12:11 م
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"مياه الشرب بالبحر الأحمر ": تجديد شبكات منطقة الأمل بـ4 ملايين و700 ألف جنيه

الإثنين، 20 مايو 2019 12:05 م
"مياه الشرب بالبحر الأحمر ": تجديد شبكات منطقة الأمل بـ4 ملايين و700 ألف جنيه إحلال وتجديد مواسير المياه - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه الجديده بمنطقة الأمل، بتكلفه إجماليه 4 ملايين جنيه، وذلك لتحسين كميات ضخ المياه بالمنطقة.

كما أكدت الشركة فى بيان لها، الانتهاء من تنفيذ شبكة مياه منطقة الصيادين بتكلفة 700 ألف جنيه، وناشدت الشركه أهالى المنطقة ربط خطوط المياه الخاصة بهم على شبكه المياه الجديده التى تم تنفيذها. 

من جانبه قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، فى بيان للشركة اليوم، أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من عمليات الاحلال والتجديد لبعض شبكات المياه بعدة مناطق، خلالها يتم استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية، لتحسين كميات المياه ولضمان جودة مياه الشرب التى يتم ضخها للمواطنين.

وأضاف صديق أن عمليات الأحلال والتجديد تستهدف تأهيل الشبكات لاستيعاب ضخ المياه طوال 24 ساعه، حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات بكافة المناطق.

 

 


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