موقف طريف لرئيس أوكرانيا الجديد قبل حلف اليمين.. اعرف التفاصيل (فيديو)

كتب محمد عبد العظيم

تعرض الرئيس الأوكرانى الجديد، فولوديمير زيلينسكى لموقف طريف وهو فى طريقة لتأدية اليمين الدستورية، حيث اضطر للقفز لتقبيل زميله السابق فى التمثيل صاحب القامة الطويلة، وسط حشد شعبى كبير كان فى انتظاره خلال دخوله لأداء اليمين الدستورية.

وبدأت فى أوكرانيا صباح اليوم الاثنين، مراسم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، فولوديمير زيلينسكى حيث جرت المراسم الخاصة بالتنصيب فى العاصمة الأوكرانية كييف، وسط مشاركة كبيرة من قبل المواطنين، حيث قرر البرلمان يوم الجمعة الماضى إقامة مراسم التنصيب وأداء اليمين الدستورية اليوم خلال اليوم الجارى.

وكان الرئيس الأوكرانى المنتهية فترة ولايته، بترو بوروشينكو، قد نصح رئيس الدولة الجديد المنتخب فولوديمير زيلينسكي، بالحفاظ على ثقة الاتحاد الأوروبى، وتعزيز التحالف الدولى الموالى لأوكرانيا، وتهيئة الظروف للتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى فى عام 2023.