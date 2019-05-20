video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

موقف طريف لرئيس أوكرانيا الجديد قبل حلف اليمين.. اعرف التفاصيل (فيديو)

الإثنين، 20 مايو 2019 12:11 م
موقف طريف لرئيس أوكرانيا الجديد قبل حلف اليمين.. اعرف التفاصيل (فيديو) فولوديمير زيلينسكى رئيس اوكرانيا
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

تعرض الرئيس الأوكرانى الجديد، فولوديمير زيلينسكى لموقف طريف وهو فى طريقة لتأدية اليمين الدستورية، حيث اضطر للقفز لتقبيل زميله السابق فى التمثيل صاحب القامة الطويلة، وسط حشد شعبى كبير كان فى انتظاره خلال دخوله لأداء اليمين الدستورية.

وبدأت فى أوكرانيا صباح اليوم الاثنين، مراسم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد، فولوديمير زيلينسكى حيث جرت المراسم الخاصة بالتنصيب فى العاصمة الأوكرانية كييف، وسط مشاركة كبيرة من قبل المواطنين، حيث قرر البرلمان يوم الجمعة الماضى إقامة مراسم التنصيب وأداء اليمين الدستورية اليوم خلال اليوم الجارى.

وكان الرئيس الأوكرانى المنتهية فترة ولايته، بترو بوروشينكو، قد نصح رئيس الدولة الجديد المنتخب فولوديمير زيلينسكي، بالحفاظ على ثقة الاتحاد الأوروبى، وتعزيز التحالف الدولى الموالى لأوكرانيا، وتهيئة الظروف للتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبى فى عام 2023.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

أوكرانيا: سنرفض الامتثال لاتفاقيات مينسك حال خففت الدول الأوروبية العقوبات على روسيا

بوتين: أريد أن أعرف موقف زيلينسكى من الصراع فى شرق أوكرانيا

أوكرانيا تطالب بفرض المزيد من العقوبات الدولية على روسيا بعد قانون منح الجنسية

اوكرانيا

اخبار اوكرانيا

رئيس اوكرانيا

تنصيب رئيس اوكرانيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة