مقتل 9 مسلحين وإصابة 3 في عمليات لقوات الأمن جنوب أفغانستان

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أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم،الإثنين، أن القوات المُسلحة الأفغانية نفذت عمليات منفصلة في إقليمي : "خوست " و"هلمند " جنوب شرق ، وجنوب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل 9 مُسلحين، وإصابة 3 آخرين.

وذكرت المصادر، وفقا لوكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، أن القوات الأفغانية نفذت عملية في إقليم خوست، أسفرت عن إصابة 3 مُسلحين من "طالبان". وتنفيذ عملية أخرى في إقليم "هلمند" ، أسفرت عن مقتل 9 مُسلحين واعتقال آخر، إلى جانب تدمير 38 عبوة ناسفة، ومخازن أسلحة تابعة للحركة .

ولم تُعلق الجماعات المُسلحة - المناهضة للحكومة، ومن ضمنها "حركة طالبان" - على تلك الأنباء حتى الآن.

ويُعتبر الإقليمان من المناطق، التي تنشط بها عناصر "طالبان" ، حيث تطلق العديد من الهجمات الإرهابية ضد المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.