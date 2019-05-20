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مقتل 29 سجينا داعشيا فى أحداث شغب بأحد السجون فى طاجيكستان

الإثنين، 20 مايو 2019 07:58 ص
مقتل 29 سجينا داعشيا فى أحداث شغب بأحد السجون فى طاجيكستان شرطة طاجيكستان
دوشنبه /أ ش أ/
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قتل 29 سجينا مدانا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى، جراء أحداث شغب فى أحد السجون فى طاجيكستان .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن وزير العدل الطاجيكى منصورجون عمروف قوله إن سجناء يقضون عقوبتهم بعد إدانتهم بالانتماء لتنظيم "داعش"، كانوا مسلحين بالسكاكين وأدوات أخرى حادة، تمردوا وأقدموا على اختطاف 3 من حراس السجن وقتلهم، مطالبين بإطلاق سراحهم، وأوضح أن 29 من السجناء قتلوا أثناء الأحداث، بينهم 8 قتلوا على أيدى زملائهم المسجونين.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن هذا السجن يقع على بعد 15 كيلومترا جنوب شرقى العاصمة دوشنبه، ويضم نحو 1500 سجين.

 


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