معرض لتوزيع الملابس الجاهزة مجانًا فى الفيوم

الفيوم – رباب الجالى

نظمت جمعية الأورمان تحت رعاية اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين بقرية الحجر مركز اطسا بمحافظة الفيوم معرضا للملابس الجاهزة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمجان.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام الجمعية، أن المعرض تخلله توزيع ألف قطعة ملابس جديدة بالمجان على ما يقرب من 300 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا، وانه تم توزيع الملابس على الأهالى كلًا بما يوافق احتياجاته.

وأشار شعبان إلى أن المعرض يأتى فى إطار جهود الأورمان المستمرة لدعم شرائح غير القادرين فى قرى ونجوع ومدن محافظة الفيوم وأن الجمعية فى تقديمها لخدماتها الإنسانية تعطى اهتمامًا بالأسر الأولى بالرعاية وأن المستفيد من هذه المعارض هم غير القادرين من الأرامل والمطلقات والأيتام ومحدوى الدخل.

وأوضح شعبان، أنه يتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، مشيرًا إلى أن مثل هذه المعارض تساهم بشكل فعال فى رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، مؤكدًا تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة هذه الأسر.

وأشار اللواء ممدوح شعبان إلى أن الجمعية تنفذ خطة متكاملة لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر غير القادرة فى نجوع وقرى ومدن محافظة الفيوم، حيث توزع عدد 24 ألف كرتونة مواد غذائية على أن ينتهى التوزيع تمامًا فى الثلث الأوسط من رمضان.



معرض الملابس بقرية الحجر بالفيوم



معرض الملابس بقرية الحجر بالفيوم



معرض الملابس بقرية الحجر بالفيوم