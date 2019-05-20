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مطالب برلمانية بتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب حال تسببها بأذى للمواطنين

الإثنين، 20 مايو 2019 07:30 ص
مطالب برلمانية بتغليظ العقوبة على أصحاب الكلاب حال تسببها بأذى للمواطنين النائب همام العادلي
كتب محمود حسين
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طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بإصدار تشريع جديد لتغليظ العقوبة علي أصحاب الكلاب الخاصة الشرسة التى تؤذى المواطنين فى الشوارع. 
 
وقال العادلى، لـ"اليوم السابع"، إن ظاهرة انتشار الكلاب الخاصة الشرسة مع أصحابها في الشوارع والطرق تشكل خطورة كبيرة علي المجتمع وتهدد حياة المواطنين، مشيرا إلي أن هناك حالات عديدة تعرضت لاعتداء عليها من جانب كلاب شرسة وأصيبت بعاهات مستديمة وبينها حالات وفاة أيضا، مما يستوجب تغليظ العقوبة علي أي شخص يتسبب كلبه فى أذى وضرر للمواطن.
 
 
وأكد رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي أن التشريعات الحالية عفى عليها الزمن وتتضمن عقوبات ضعيفة لا تحقق الردع العام.
 
 
 
 

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