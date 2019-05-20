مطاردة تجار المخدرات وحائزى الأسلحة غير المرخصة بحملات أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، للقبض على المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

أسفرت حملة أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 44 متهما بحوزتهم 1205 جرام حشيش، و 1866 قرص مخدر، و 111 جرام هيروين، و 660 جرام استروكس.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية خرطوش بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.