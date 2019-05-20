مصرع 4 أشخاص بسبب الرياح القوية فى الصين

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وتعطلت حركة المرور في أجزاء من العاصمة الصينية بكين ، بسبب الرياح القوية التي تضرب المنطقة حاليا بسرعة وصلت إلى 24.4 متر في الثانية.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية ببكين - في بيان اليوم الاثنين - أنه أصدر إنذارا لمواجهة الرياح القوية، حيث تسببت الرياح في تكسير أشجار كثيرة وتعطيل حركة المرور في العديد من أجزاء العاصمة، فضلا عن تأجيل أكثر من 100 رحلة جوية أو تحويل وجهاتها إلى مطارات أخرى، بينما وصلت بعض القطارات في أوقات متأخرة عن مواعيدها المقررة.

وأضاف المكتب أنه من المتوقع أن تخف حدة الرياح بشكل تدريجي في ليل اليوم الاثنين، فيما ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع لتصل إلى 35 درجة مئوية في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.