مصرع سيدة مجهولة صدمها قطار بالدقهلية أثناء عبورها المزلقان

الدقهلية شريف الديب

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها عقب أن صدمها قطار شربين بلقاس أثناء المرور من مزلقان غير مخصص للعبور.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شربين، باصطدام قطار شربين بلقاس بسيدة مجهولة الهوية أثناء عبورها من مزلقان المستشفى ولقيت مصرعها على الفور.

انتقل الرائد محمد الأراضى رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيدة مجهولة الهوية ولم يتم التعرف عليها، وتبين أنه أثناء المرور من شارع الجيش بمزلقان المستشفى صدمها القطار، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى شربين العام، وتم تحرير المحضر رقم 3196 إدارى مركز شربين.