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الإثنين، 20 مايو 2019 04:09 م
خالد صلاح
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مصادر: سلطنة عمان تعين بنوكا لإصدار سندات يصل حجمها إلى مليارى دولار

الإثنين، 20 مايو 2019 03:47 م
مصادر: سلطنة عمان تعين بنوكا لإصدار سندات يصل حجمها إلى مليارى دولار البنك المركزى العمانى - أرشيفية
رويترز
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قالت مصادر مطلعة إن سلطنة عمان عينت مجموعة من البنوك العالمية من بينها اتش.اس.بي.سى وستاندرد تشارترد لإصدار سندات مزمعة قد يصل حجمها إلى مليارى دولار، فيما تعكف الحكومة على الإعداد لبيع إصدار الدين منذ بعض الوقت وكانت مصادر أبلغت رويترز الشهر الماضى أن العملية شبه جاهزة.

وستكون السندات العمانية هى أول إصدار دولى للسلطنة فى 2019، وسينظر إليها الكثيرون كاختبار لقدرتها على تدبير التمويل الخارجى بعد أن خفضت موديز تصنيفها الائتمانى فى وقت سابق هذا العام إلى عالى المخاطر - لتصبح آخر وكالة تصنيفات عالمية تقدم على ذلك.

وقالت المصادر إن عمان فوضت مجموعة بنوك تضم جيه.بى مورجان واتش.اس.بي.سى وستارندرد تشارترد وبنك أبوظبى الأول للصفقة المزمعة، فيما لم ترد وزارة المالية العمانية ولا أبوظبى الأول على طلب للتعقيب، فى حين أحجمت البنوك الأخرى عن الإدلاء بتعليق.

 


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