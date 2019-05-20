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مش بس هتخليك عميق وبس .. علماء يكتشفون فوائد القهوة على الأمعاء

الإثنين، 20 مايو 2019 07:00 م
مش بس هتخليك عميق وبس .. علماء يكتشفون فوائد القهوة على الأمعاء القهوة
كتب بيتر إبراهيم
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يدرك محبي  القهوة أنها تساعد في الحفاظ على حركة الأمعاء، لكن الباحثين في تكساس يحاولون معرفة السبب الحقيقي لذلك، ولا يبدو أنه يتعلق بالكافيين، وفقًا لدراسة قدمت في أسبوع أمراض الجهاز الهضمي (DDW) 2019.

ووفقاً للموقع الطبى الامريكى”MedicalXpress”، وجد الباحثون الذين قاموا بتغذية الفئران بالقهوة وخلطها أيضًا مع بكتيريا الأمعاء، أن القهوة سيطرت على البكتيريا وزادت من حركة العضلات، بغض النظرعن محتوى الكافيين.

القهوة
القهوة

 

وقال الدكتور "شوان تشنج شي" ، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المشارك في الطب الباطني بجامعة تكساس"عندما عولجت الفئران بالقهوة لمدة ثلاثة أيام، زادت قدرة العضلات في الأمعاء الدقيقة على الانقباض".

وتابع "شي": "من المثير للاهتمام، أن هذه التأثيرات مستقلة عن الكافيين، لأن القهوة الخالية من الكافيين لها تأثيرات مشابهة مثل القهوة العادية".

ومن المعروف منذ فترة طويلة أن القهوة تزيد من حركة الأمعاء، لكن الباحثين لم يحددوا السبب أو الآلية المحددة، لكن فحص الباحثون فى الدراسة الجديدة التغيرات التي طرأت على البكتيريا عندما تعرض البراز للقهوة، وبدراسة تركيبة البراز بعد تناول الفئران تركيزات مختلفة من القهوة على مدى ثلاثة أيام.

ووثّقت الدراسة أيضًا تغييرات على العضلات الملساء في الأمعاء والقولون ، واستجابة تلك العضلات عند تعريضها مباشرة للقهوة.

وأظهرت العضلات في الأمعاء السفلية والقولون الفئران زيادة القدرة على الانقباض بعد فترة من تناول القهوة، وحفزت القهوة تقلصات في الأمعاء الدقيقة والقولون عندما تعرضت الأنسجة العضلية للقهوة مباشرة.

 

 


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