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الإثنين، 20 مايو 2019 10:42 م
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مستشفى إدفو تغرق فى مياه الصرف.. ورئيس المدينة: لجنة لتقييم الخدمة

الإثنين، 20 مايو 2019 09:42 م
مستشفى إدفو تغرق فى مياه الصرف.. ورئيس المدينة: لجنة لتقييم الخدمة اهمال فى مستشفى ادفو
أسوان ندى سليم
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رصد العميد عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، عددا من المخالفات داخل مستشفى إدفو وتراجع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، بعد أن تبين وجود طفح بشبكة الصرف الصحى داخل المستشفى، فضلا عن تراجع مستوى النظافة العامة داخل حجر ودورات المياه بالمستشفى

وأكد رئيس مدينة إدفو، خلال جولة مفاجئة للمستشفى اليوم الاثنين، أنه تبين عدم تواجد الأطباء على الرغم من انتظار المرضى ووجود تلاعب فى دفتر الحضور والانصراف، فضلا عن وجود الجراكن الخاصة بوحدة الغسيل الكلوى بجوار الصرف الصحى وتحت مظلة أسفل مبنى المستشفى.

كما تم العثور على تراكمات من المخلفات الخطرة داخل احدى الحجرات وتعامل عمال النظافة معها دون أخذ ادنى احتياطات الأمان والسلامة الواجبة، وعلى الفور تم تشكيل لجنة للمرور على المستشفى وتقييم مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، فضلا عن رفع كافة المخالفات سابقة الذكر إلى مديرية الصحة بأسوان لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

 


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اخبار اسوان

مستشفى إدفو

رئيس مدينة إدفو

مديرية الصحة باسوان

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