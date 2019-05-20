video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 10:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مرور أسوان يحرر 568 مخالفة ويضبط سائقين لثبوت تعاطيهما المخدرات

الإثنين، 20 مايو 2019 10:09 ص
مرور أسوان يحرر 568 مخالفة ويضبط سائقين لثبوت تعاطيهما المخدرات حملة مرورية - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن
إضافة تعليق

نظمت مديرية أمن أسوان، حملة موسعة بمشاركة إدارتى المرور والبحث الجنائى، وبدعم من قوات الأمن بالمحافظة، لضبط الحالة الأمنية والمرورية، ومواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدر.

وشهدت الحملة نشر أكمنة مرورية على كل الطرق السريعة والرئيسية، وداخل مدن المحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 568 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 5 مركبات "توك توك" وسيارة ودراجة نارية بدون تراخيص، وفحص 25 قائد سيارة فى كمين بلانة بدائرة مركز شرطة دراو، ما أسفر عن اكتشاف حالتين إيجابيتين لتعاطى أقراص مخدرة.

وحررت الحملة أيضا 117 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، وتصالحت فوريا فى 63 مخالفة، وحررت 100 مخالفة غرامة ونش. وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 69 حالة لعدم قبول التصالح، مع تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ضبط 547 مخالفة مرورية ودراجات نارية بدون ترخيص

ضبط 330 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

ضبط 363 هاربا من أحكام قضائية بأسوان

"594 مخالفة مرورية"..حملات لرصد المخالفات ومتعاطى المخدرات على طرق أسوان

ضبط 738 هاربا من أحكام قضائية فى أسوان

حملة مرورية

اسوان

ضبط مخالفات مرورية

اخباراسوان

اخبار المحافظات

أخبار المحافظات

اخبار مصر

مصر

اخبار مصر اليوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة