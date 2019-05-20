مرور أسوان يحرر 568 مخالفة ويضبط سائقين لثبوت تعاطيهما المخدرات

أسوان - صلاح المسن

نظمت مديرية أمن أسوان، حملة موسعة بمشاركة إدارتى المرور والبحث الجنائى، وبدعم من قوات الأمن بالمحافظة، لضبط الحالة الأمنية والمرورية، ومواجهة ظاهرة القيادة تحت تأثير المخدر.

وشهدت الحملة نشر أكمنة مرورية على كل الطرق السريعة والرئيسية، وداخل مدن المحافظة، وأسفرت الحملة عن تحرير 568 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 5 مركبات "توك توك" وسيارة ودراجة نارية بدون تراخيص، وفحص 25 قائد سيارة فى كمين بلانة بدائرة مركز شرطة دراو، ما أسفر عن اكتشاف حالتين إيجابيتين لتعاطى أقراص مخدرة.

وحررت الحملة أيضا 117 مخالفة تجاوز للسرعة المقررة، وتصالحت فوريا فى 63 مخالفة، وحررت 100 مخالفة غرامة ونش. وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 69 حالة لعدم قبول التصالح، مع تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.