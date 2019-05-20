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الإثنين، 20 مايو 2019 04:58 م
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مركز الملك سلمان يواصل لليوم الـ14 توزيع وجبات الإفطار بالمحافظات اليمنية

الإثنين، 20 مايو 2019 04:10 م
مركز الملك سلمان يواصل لليوم الـ14 توزيع وجبات الإفطار بالمحافظات اليمنية توزيع وجبات رمضانية - صورة أرشيفية
كتبت جينا وليم
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يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لليوم الـ14 على التوالى توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الجاهزة فى شهر رمضان المبارك على عدد من المحافظات اليمنية.

وقالت وكالة أنباء السعودية، أنه فى مديرية العبر بمحافظة حضرموت الصحراء تم توزيع 486 وجبة رمضانية جاهزة على عابرى السبيل والنازحين والأسر الفقيرة ونزلاء السجنون.

كما تم فى محافظة حضرموت الوادى توزيع 550 وجبة إفطار جاهزة على المرضى فى المستشفيات ونازحى تهامة فى مديريتى سيئون وتريم.

أما محافظة أبين فتم توزيع 1.224 وجبة إفطار رمضانية جاهزة للنازحين وعابرى السبيل وعمال خدمات والنقاط الأمنية ووالأسر الفقيرة ونزلاء السجون فى مديريات زنجبار وخنفر وجعار.

ويأتى هذا التوزيع ضمن الجهود الإنسانية التى تقدمها المملكة من خلال المركز للشعب اليمنى للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التى تمر بها بلادهم.

 


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