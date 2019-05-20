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الإثنين، 20 مايو 2019 11:24 م
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مخالفات تعرضك للحبس..امتناع السائقين عن توصيل الركاب دون مبرر ..تعرف على العقوبة

الإثنين، 20 مايو 2019 11:00 م
مخالفات تعرضك للحبس..امتناع السائقين عن توصيل الركاب دون مبرر ..تعرف على العقوبة موقف سيارات - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد مجموعة من المواد الرادعة فى قانون المرور الجديد، وتندرج كل منها تحت شريحة معينة، ويجرى من خلالها وضع عقوبة مالية وحبس المخالف للقواعد، ومنها :

 

-الامتناع عن توصيل الركاب دون وجود أى مبرر

تندرج مخالفة الامتناع عن توصيل الركاب ضمن الشريحة الثالثة، وفق قانون المرور الجديد، ويخصم لمرتكبها 3 نقاط، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 1000 أو بإحدى العقوبتين.

 

-استعمال أجهزة التنبيه بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها

أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد، تلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية ،التى عاقبت كافة المخالفين لقواعد المرور، بعملية بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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