محكمة جزائرية تؤجل محاكمة رجل أعمال مقرب من بوتفليقة للشهر المقبل

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قررت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة على حداد رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات، إلى 3 يونيو المقبل؛ بسبب غياب الشهود.

ويواجه حداد تهما تتعلق بالتزوير واستعمال المزور وتقديم معلومات كاذبة، حيث كان قد مثل يوم 3 أبريل الماضى أمام قاضى التحقيق لدى نفس المحكمة، الذى أمر بإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش بالجزائر العاصمة.

وكان حداد قد تم توقيفه، خلال شهر مارس الماضى، بالمركز الحدودى (أم طبول) بولاية الطارف، عندما كان يحاول مغادرة الجزائر باتجاه تونس، وكان بحوزته جوازى سفر ورخصتى قيادة ومبلغ مالى بالعملة الصعبة.