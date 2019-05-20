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الإثنين، 20 مايو 2019 04:41 م
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محافظ قنا يبحث شكاوى 100 مواطن خلال اللقاء المفتوح

الإثنين، 20 مايو 2019 04:00 م
محافظ قنا يبحث شكاوى 100 مواطن خلال اللقاء المفتوح جانب من لقاء المواطنين
قنا - وائل محمد
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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اللقاء الأسبوعى المفتوح لبحث مطالب وشكاوى المواطنين للتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع، بحضور جميع القيادات التنفيذية ورؤساء مجالس المدن بالمحافظة، بقاعة المؤتمرات بالديوان العام.
 
واستمع الهجان، لشكوى 100 مواطن، وقام بالتنسيق مع الجهات المعنية واحالة كل موضوع لجهة الاختصاص، مؤكدا على حرصه على تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدةن سواء كانت عينيه أو على شكل علاج مجانى او تسهيل الحصول على الخدمة.
 
وفى نهاية اللقاء، وجه الهجان رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات، بتفعيل اللقاءات الدورية مع المواطنين بنطاق المراكز والمديريات، للوقوف على احتياجاتهم والعمل على تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وإيجاد حلول سريعة لمشاكلهم.
 
محافظ قنا يبحث شكاوى 100 مواطن خلال اللقاء المفتوح (1)
محافظ قنا يبحث شكاوى 100 مواطن خلال اللقاء المفتوح 

محافظ قنا يبحث شكاوى 100 مواطن خلال اللقاء المفتوح (2)
محافظ قنا يبحث شكاوى 100 مواطن خلال اللقاء المفتوح 

محافظ قنا يبحث شكاوى 100 مواطن خلال اللقاء المفتوح (3)
محافظ قنا يبحث شكاوى 100 مواطن خلال اللقاء المفتوح 
 

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لقاء المواطنين

محافظ قنا

شكاوى المواطنين

اللقاء الاسبوعى

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