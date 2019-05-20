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وتكريم 49 يتيما وأرملة..

محافظ جنوب سيناء يسلم تروسيكل لوالد طفل معاق لتوصيله للمدرسة

الإثنين، 20 مايو 2019 05:28 م
محافظ جنوب سيناء يسلم تروسيكل لوالد طفل معاق لتوصيله للمدرسة محافظ جنوب سيناء يسلم تروسيكل لوالد طفل معاق
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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سلم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المواطن السيد على محمود الجمل، تروسيكل قيمته 23500 جنيه؛ لتوصيل نجله المعاق إلى مدرسة التربية الفكرية لعدم استطاعته استخدام المواصلات العادية.

 

جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال الاحتفالية الكبرى التى أقامتها جمعية الأورمان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء، حيث أعرب والد الطفل المعاق، عن بالغ سعادته بحصوله على التروسيكل، مؤكدا أن التروسيكل حل أزمة كبيرة جدا كانت تقف عائقا بينه وبين استكمال نجله دراسته فى المدرسة التربية الفكرية.

 

وتم تكريم أرامل وأيتام وعرائس بجانب توزيع كراسى كهربائية وعدد من التروسيكلات لذوى الاحتياجات الخاصة، وبلغ عدد المكرمين من الأيتام والأرامل والعرائس، 49 فردا بواقع 27 طالبا يتيما و11 عروسة يتيمة وبالمثل 11 أرملة ترعى أطفال بإجمالى مبلغ 185 ألف بواقع 10 آلاف جنيه لكل عروسة وألفان لكل أرملة وطالب فيما عدا أرملة واحدة صرف لها ألف جنيه بدلا من ألفين.

 

 وسلم اللواء خالد فودة، 3 كراسى كهربائية وتروسيكل لمتحدى الإعاقة بإجمالى تكلفة 56800 جنيه مساهمة من المحافظ وبنك ناصر الاجتماعى والتضامن الاجتماعى بواقع 3 كراسى بإجمالى 33300 جنيه وعدد تروسيكل بإجمالى 23500 جنيه.

 

وأكد المحافظ حرص جمعية الأورمان على دعم المحافظة، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجًا بكافة المساعدات المادية والغذائية، مقدمًا الشكر للجمعية على مساندتها للمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة.

 

ومن جانبه أكد العميد راتب عبد الجواد، مدير عام "الأورمان" للمحافظات الحدودية، أن الجمعية لا تقدم مساعدات غذائية ومالية فقط ولكنها تساند الحالات الصحية الأكثر احتياجا معلنا عن توزيع عدد ألف كرتونة مواد غذائية تزن الواحدة 35 كيلو لدعم الوديان والتجمعات البدوية الأكثر احتياجا بالمحافظة.

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جانب من التكريم

 

2
 

جانب من التكريم


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محافظ جنوب سيناء

تروسيكل

طفل معاق

التضامن الاجتماعى

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