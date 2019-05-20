محافظ بنى سويف: تكليف 150 طبيبا دفعة 2018 وتوزيعهم على الوحدات الصحية

بنى سويف : هانى فتحى

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، تكليف 150 من الأطباء الجدد دفعة 2018، وذلك لتوزيعهم بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة ورعايات الأمومة والطفولة والمراكز الطبية الحضرية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة دعمت بها الدولة المحافظة فى مجال القضاء على مشكلة النقص فى الأطباء خاصة بالوحدات الصحية بالقرى، لاسيما خلال العام الماضى بسبب سنة الفراغ (عدم وجود دفعة جديدة للتخرج).

وأضاف المحافظ فى بيان له، أن الخدمات التى تؤدى من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية فى الفترة من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً منها خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتطعيمات الأطفال والحوامل والخدمات الوقائية وخدمات صحة البيئة وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات العلاجية بالعيادة الخارجية وعيادة الأسنان والطوارئ وخدمات المعمل وتوفير العلاج المجانى من قائمة الأدوية الأساسية بالصيدلية وصرف ألبان صناعية مدعومة بالإضافة إلى التثقيف الصحى ورعايه أطفال السن المدرسى وتسجيل المواليد والوفيات والكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائى ومراقبة المياه والأغذية.

وفى الفترة من بعد 2 ظهراً نوبتجيات للإسعافات الأولية لحالات الطوارئ بالوحدات التى بها سكن أطباء وتمريض، وبالنسبة لتصاريح الوفاة العمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، أما حالات الحوادث يستمر العمل على مدار اليوم بمعرفة مكتب الصحة المختار مكتب واحد على مستوى الجمهورية.

وشدد محافظ بنى سويف على ضرورة تواجد الأطباء فى أوقات العمل الرسمية بالوحدات الصحية، وذلك من خلال المتابعة والرقابة المستمرة عن طريق وحدات التفتيش بمديرية الصحة وبالتنسيق مع وحدة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، مشددا على توافر خدمات الإسعافات والطوارئ طوال اليوم.

ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الصحة الدكتورعبد الناصر حميدة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم إتاحة أرقام تليفونات مديرى الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وذلك فى حالة أى مشكلة تواجه المواطنين فى أماكن تقديم الخدمة الصحية، حيث يمكن التواصل مع الدكتورة شيرين صلاح مدير إداره الرعاية الأساسية : 01001697123 ،والدكتور ياسر على مساعد مدير الرعاية الأساسية: 01006165526 ، والدكتور أحمد اشرف صديق مسئول برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين :01145830813