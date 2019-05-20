video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف: تكليف 150 طبيبا دفعة 2018 وتوزيعهم على الوحدات الصحية

الإثنين، 20 مايو 2019 11:51 ص
محافظ بنى سويف: تكليف 150 طبيبا دفعة 2018 وتوزيعهم على الوحدات الصحية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف : هانى فتحى
إضافة تعليق

أعلن المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، تكليف 150 من الأطباء الجدد دفعة 2018، وذلك لتوزيعهم بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية ومكاتب الصحة ورعايات الأمومة والطفولة والمراكز الطبية الحضرية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة هامة دعمت بها الدولة المحافظة فى مجال القضاء على مشكلة النقص فى الأطباء خاصة بالوحدات الصحية بالقرى، لاسيما خلال العام الماضى بسبب سنة الفراغ (عدم وجود دفعة جديدة للتخرج).

 

وأضاف المحافظ فى بيان له، أن الخدمات التى تؤدى من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية فى الفترة من 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً منها خدمات رعاية الأمومة والطفولة وتطعيمات الأطفال والحوامل والخدمات الوقائية وخدمات صحة البيئة وخدمات تنظيم الأسرة والخدمات العلاجية بالعيادة الخارجية وعيادة الأسنان والطوارئ وخدمات المعمل وتوفير العلاج المجانى من قائمة الأدوية الأساسية بالصيدلية وصرف ألبان صناعية مدعومة بالإضافة إلى التثقيف الصحى ورعايه أطفال السن المدرسى وتسجيل المواليد والوفيات والكشف المبكر عن نقص هرمون الغدة الدرقية وأمراض التمثيل الغذائى ومراقبة المياه والأغذية.

 

وفى الفترة من بعد 2 ظهراً نوبتجيات للإسعافات الأولية لحالات الطوارئ بالوحدات التى بها سكن أطباء وتمريض، وبالنسبة لتصاريح الوفاة العمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 5 مساءً، أما حالات الحوادث يستمر العمل على مدار اليوم بمعرفة مكتب الصحة المختار مكتب واحد على مستوى الجمهورية.

 

وشدد محافظ بنى سويف على ضرورة تواجد الأطباء فى أوقات العمل الرسمية بالوحدات الصحية، وذلك من خلال المتابعة والرقابة المستمرة عن طريق وحدات التفتيش بمديرية الصحة وبالتنسيق مع وحدة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، مشددا على توافر خدمات الإسعافات والطوارئ طوال اليوم.

 

ومن جانبه أفاد وكيل وزارة الصحة الدكتورعبد الناصر حميدة، أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ، تم إتاحة أرقام تليفونات مديرى الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وذلك فى حالة أى مشكلة تواجه المواطنين فى أماكن تقديم الخدمة الصحية، حيث يمكن التواصل مع الدكتورة شيرين صلاح مدير إداره الرعاية الأساسية : 01001697123 ،والدكتور ياسر على مساعد مدير الرعاية الأساسية: 01006165526 ، والدكتور أحمد اشرف صديق مسئول برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين :01145830813

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

محافظ بنى سويف: إيداع 3 حالات بلا مأوى فى دار المسنين

محافظ بنى سويف : لا خسائر أو اصابات فى حريق محدود بمطرانيه بنى سويف

محافظ بنى سويف يستقبل أسرتين من أسر شهداء القوات المسلحة

محافظ بنى سويف: نمتلك فرصا استثمارية واعدة فى مجال الإستثمار الزراعى

محافظ بنى سويف

تكليف أطباء جدد

الوحدات الصحية

الصحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

مائدة إفطار السيسى مع مواطنين تتحول إلى حوار من القلب.. الرئيس: "محدش بيعمل اللى بيتعمل فى مصر لوحده".. ويرد على سيدة نقلت له شكر المصريين على مبادرة "حياة كريمة":" محدش يمن على أهل مصر من خيرها"

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

الأمن يباغت أهل الشر بضربة استباقية.. مقتل 12 عنصرا من حركة حسم الإرهابية بوكرين فى أكتوبر والشروق.. اقتحام وكر تصنيع المتفجرات يدفع العناصر لإطلاق رصاص على القوات.. وأسلحة آلية ومواد تفجير ضمن المضبوطات

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة