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محافظ المنوفية يكلف الموظفين بترشيد المياه والكهرباء فى المصالح الحكومية

الإثنين، 20 مايو 2019 02:48 م
محافظ المنوفية يكلف الموظفين بترشيد المياه والكهرباء فى المصالح الحكومية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى
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عقد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، إجتماعاً لمناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة فى مختلف القطاعات، بحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة، واللواء ياسر جلال مدير الحماية المدنية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومدير إدارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام ومسئولى التخطيط بالمراكز والمدن على مستوي المحافظة.
 
ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة وضع الخطط والأولويات لديهم، من حيث تحديد أهم المشكلات بكل مركز ومدينة وقرية سواء كانت متعلقة بالطرق الداخلية أوالمرافق من مياه وكهرباء، وصرف صحى ونظافة أو غيرها.
 
كما وجه محافظ المنوفية، بأهمية تركيب القطع الموفرة لترشيد أستهلاك المياه خاصة فى كافة المصالح الحكومية أسوة بما تم بالديوان العام، كخطوة أولى للترشيد وضرورة التوعية بأتباع الأساليب الحديثة التى من شأنها توفير المياه والكهرباء.
 
وأكد المحافظ، أن تحديد الأولويات سيساعد على تطوير البنية التحتية بالشكل الذى يعود بالنفع العام للمواطنين، ورفع المعاناه وتخفيف العبء عنهم مع الحفاظ علي المال العام من الأهدار، وهو ما يجب ان تحرص عليه جميع الاجهزة التنفيذية للمحافظة.
 
ومن جانبه، أشار سكرتير عام المحافظة، بضرورة تشديد الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللوحات الأعلانات المضيئة والغير مرخصة، وفصل التيار الكهربائى عنها لحين تصحيح أوضعها مع الحفاظ على الشكل الحضارى للمحافظة، وكذا رفع مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين بكل مركز ومدينة وقرية.
 
 

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