محافظ القليوبية عن إدارة الأزمات: "من أهم الإدارات لأنها تمس حياة المواطن"

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا، مع مديري إدارة الأزمات علي مستوي المحافظة، وذلك بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام المحافظة، وأحمد عبد الهادي مدير عام الادارة العامة للازمات، حيث تم انشاء ورشة عمل استعرضت فيها مهام الإدارة وكيفية استباق الأزمة وفحصها والتعامل معها مع وضع السياسات العامة والخطط لمواجهة الأزمات، بالإضافة إلي حصر جميع إمكانيات المحافظة بشكل دائم ومستمر مع وضع خطط تأمين لمواجهة الأزمة قبل حدوثها.

وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة توفر قاعدة بيانات تربط الاجهزة التنفيذية في هذا المجال علي مستوي المحافظة للتواصل المستمر، وقد ناقش فاعلية إدارة المهام والتدريب والتي تقوم بإعداد التقارير والفيديو كونفرانس وكيفية عقد ورش عمل ودورات تأهيلية لمواجهة الأزمات ومعاونة قسم التخطيط وتبادل المعلومات والمتابعة.

وفي نهاية الورشة أكد المحافظ، علي أهمية هذه الإدارة لكونها من أهم الإدارات الحيوية لأنها تمس روح المواطن وممتلكات الدولة، وأن علم إدارة الأزمات علم عالمي تهتم به الدولة لما له دور في تقدمها كما هو مجال للإبداع والتطوير، مشددا على ضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين به بصورة دورية مع عقد ورش عمل دائمة متطورة وتدريبهم علي مواجهة الأزمات.