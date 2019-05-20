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محافظ أسوان: توريد 44 ألفا و471 طن قمح للصوامع والشون

الإثنين، 20 مايو 2019 02:48 م
محافظ أسوان: توريد 44 ألفا و471 طن قمح للصوامع والشون توريد القمح - أرشيفية
أسوان - ندى سليم
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أعلن اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، اليوم الاثنين، عن توريد 44 ألف و471 طنا من محصول القمح  للصوامع والشون بنطاق المحافظة، موضحا أن عملية توريد المحصول مستمرة حتى يتم الانتهاء منه خلال الشهر الجارى.

 

ومن جانبه أوضح المهندس عاطف حسن، مدير عام مديرية الزراعة بأسوان، أن هناك متابعة يومية من محافظ أسوان لموقف توريد محصول القمح، بجانب تنفيذ تكليفات المحافظ المستمرة بتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لانتظام استلام جميع كميات القمح من المحصول الخاص بهم خلال موسم الحصاد، لافتاً إلى أن الكميات التى تم توريدها بالصوامع والشون شملت 4280 طنا بصومعة أسوان و835 طن بشونة كوم أمبو و13 ألفا و308 أطنان بصومعة إدفو، بجانب 26 ألفا و48 طنا بصومعة المفالسة.

 

وأضاف مدير عام الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن الموسم الحالى بدأ من منتصف إبريل الجارى ويستمر حتى نهاية مايو القادم، حيث من المتوقع توريد 75 ألف طن من الأقماح يتم حصادها من المساحة المنزرعة بمحصول القمح داخل زمام المحافظة بإجمالى 56 ألف و 340 فدان وبمتوسط 18 أردب للفدان .


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