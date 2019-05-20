مجلس جامعة القاهرة يوافق على مذكرة التفاهم مع جامعة "شنغهاي" للدراسات العليا

وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على عدد من مذكرات التفاهم للجامعة وكلياتها مع جامعات ومؤسسات علمية دولية فى مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمى.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة شنغهاى للدراسات العليا، ومذكرة التفاهم مع أكاديمية العلوم الشرطية بإمارة الشارقة، ومذكرة التفاهم بين كلية الحقوق بالجامعة ومركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى والدولى.

وذكر بيان صادر اليوم الاثنين عن جامعة القاهرة اليوم أن المجلس وافق على مذكرة التفاهم بين كلية طب قصر العينى وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فى مجال الأمراض المتوطنة، ومذكرة التفاهم بين كلية دار العلوم ومركز الدراسات والتربية الدينية الإسلامية بجامعة مونستر بألمانيا، ومذكرة التفاهم بين كلية الإعلام ومعهد الصحافة والتدبير والتكنولوجيا بالمملكة المغربية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن استراتيجية الجامعة فى مجال التعاون الدولى تقوم على فتح آفاق التعاون مع الجامعات الأجنبية والمؤسسات العلمية بالخارج فى المجالات التعليمية والبحثية، بما يخدم توجه الجامعة نحو التحول لجامعة الجيل الثالث التى تقوم على تقديم خريجين متميزين ذوى قدرات تنافسية لسوق العمل.

وأضاف أن الجامعة خطت خطوات كبيرة، نحو التعاون الدولى وتوقيع ما يزيد عن 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جامعات ومؤسسات علمية بالخارج، خلال العامين الماضيين، فى مجالات الدرجات العلمية المشتركة والتخصصات الجديدة وتنفيذ المشروعات البحثية وتبادل الأساتذة والطلاب.