مجزر نصف آلى للمواشى بــ"القابوطى" الجديد فى بورسعيد بطاقة 700 رأس

بورسعيد محمد فرج

قال الدكتور وليم سعيد جندى مدير مشروع محافظة بورسعيد للإنتاج الحيوانى خلال تصريح خاص لــ "اليوم السابع" بأنه جارى حاليا تطوير مجزر بورسعيد اليدوى، وتحويل 2 عنبر للعمل بنظام النصف آلى، لاستيعاب 700 رأس من الماشية يوميا، بتكلفة قدرها 12 مليون جنيه.

وأضاف وليم أن مساحة المجزر الحالية تقدر بـ12 ألف متربع، وتكلفته الإجمالية تصل لــ 18 مليون جنيه، كونه مجزر متطور وحديث وشامل ليصبح الأكثر تطويرا بين المحافظات، لافتا إلى أن الدكتور عاطف عيسى وكيل وزارة مديرية الطب البيطرى شدد على ضرورة محاربة ظاهرة الذبح خارج المجزر الحكومى بالمحافظة، حفاظاً على صحة المواطنين.

وتابع: هناك مشروع المحافظة للإنتاج الحيوانى يقوم بطرح اللحوم بمعرض سوبر أهلا رمضان والمنافذ الثابتة والمتحركة التى تجوب الأحياء، وبأسعار تبدأ من 80 لـ90 جنيه، وهى أسعار غير متوفرة لدى أفراد القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المشروع يقوم بتوفير 600 من الخراف الحية، اسـتعداد لعيد الأضحى، وكذلك توفير عجول الأضاحى من الجاموس والأبقار للمربين، بأسعار تقل عن مثيلتها بالأسواق، لافتا إلى أن المشروع يستوعب العجول الواردة عن طريق البواخر بطاقة استعابية تقدر بـ 8000 رأس من الماشية الحية.