مباحث التموين تضبط 39 قضية غش بقيمة 35 طن مواد غذائية خلال 24 ساعة برمضان

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت جهود شرطة التموين في ضبط (134) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها، ضبط مالك مخزن خاص لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (12 طن سكر) معبأة داخل عبوات بها نقص فى الأوزان بمقدار (50 جراما) فى العبوة الواحدة زنة واحد كيلو جرام ( ستمائة كيلو جرام فى إجمالى الكمية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ وتجارة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج، لحيازته وتجميعه كمية من اللحوم ومصنعاتها قدرها (945 تسعمائة وخمسة وأربعون كيلو جرام " مقطعات لحوم ، سجق ، كبده ، برجر " ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى بسوهاج، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء من ضمن نتائج الحملات التموينية ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية (عصائر) غير المطابقة للمواصفات القياسية، وتم ضبط كميات قدرها ( 2400 ألفان وأربعامائة عبوة عصائر معبأة منتج نهائى ، 250 مائتين وخمسون كيلو جرام مستلزمات إنتاج " مانجو ، جوافة " ) غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بسوهاج، تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الحملات التموينية من ضبط مالك مخزن غير مرخص بدائرة قسم شرطة المنيا محافظة المنيا ، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من محدثات الصوت مجهولة المصدر قدرها ( 6000 ستون ألف وحدة ألعاب نارية محظور استيرادها أو تداولها بالأسواق ) لخطورتها على الاقتصاد القومى والسكينة العامة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت جهود شرطة التموين في ضبط (1057) قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط (15) قضية أسطوانات بوتاجاز، وضبط (5) قضايا مواد بترولية.. ضبط خلالها (107744 لتر "سولار ، بنزين" وضبط (28) قضية دقيق مدعم وأقماح.. ضبط خلالها (47,700 طن دقيق)، و(237) قضية فى مجال مخالفات المخابز، وضبط (10) قضايا فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، ضبط خلالها (3,400طن " سكر ".

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (4) قضايا فى مجال الاستيلاء على الدعم، و (39) قضية فى مجال الغش الغذائى ضبط خلالها (35,053 طن مواد غذائية متنوعة – 5441 عبوة "مقرمشات - حلاوة – عصائر" ، 9402 قطعة "حلوى ، أدوات تصنيع "، وضبط (21) قضية فى مجال الغش التجارى .. ضبط خلالها ( 29,660 طن "منظفات – شحوم – بلاستيك " – 5528 عبوة "مستحضرات، أدوية" ، 282827 قطعة " غيار سيارات ، منظفات ، أدوات كهربائية ، أدوان تصنيع " ، 15890 متر " جلود ، خراطيم "، وضبط (616) قضية فى مجال (المحلات العامة ، الشهادات الصحية ، عدم وجود تراخيص).

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط (31) قضية فى مجال اللحوم ومصنعاتها.. ضبط خلالها (5,552 طن لحوم)، وضبط (33) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.. ضبط خلالها ( 6390عبوة سجائر)، وضبط (8) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة ، والزراعية ضبط خلالها (14,925طن أسمدة وأعلاف – 61 عبوة مبيدات)، وضبط (5) قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر ضبط خلالها (5330قطعة غيار سيارات)، وضبط (5) قضايا فى مجال الألعاب النارية (88132 وحدة ألعاب نارية).