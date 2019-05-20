video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 06:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

لبنان: الحريرى وبرى يبحثان مع دبلوماسى أمريكى ترسيم الحدود البحرية

الإثنين، 20 مايو 2019 04:59 م
لبنان: الحريرى وبرى يبحثان مع دبلوماسى أمريكى ترسيم الحدود البحرية رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
أ ش أ
إضافة تعليق

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، اليوم الاثنين، مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الشرق الأوسط السفير ديفيد ساترفيلد، في لقاءين منفصلين، تم خلالها بحث العلاقات اللبنانية – الأمريكية، والأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية، وخصوصا ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية اللبنانية.

 

وذكر مكتب رئيس الحكومة اللبنانية - في بيان اليوم -أن الحريري بحث مع السفير ساترفيلد، آخر المستجدات المحلية والإقليمية، إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.

 

من جانبه، أشار مكتب رئيس مجلس النواب اللبناني - في بيان - أن بري استكمل مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي بحث مسألة ترسيم الحدود البرية والبحرية، مؤكدا "وجود تقدم في المساعي التي يقوم بها السفير سارتفيلد، غير أنها لم تنته بعد".

 

وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي قد وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن اجتمع قبل يومين مع كبار المسئولين في إسرائيل في شأن مقترحات تتعلق بآلية ترسيم الحدود البحرية والبرية محل النزاع مع لبنان.

 

ويتولى ساترفيلد - الذي زار بيروت 3 مرات من قبل على مدى شهرين، الأولى مطلع شهر مارس الماضي، والثانية بصحبة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والثالثة قبل أسبوع – مسئولية ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وسبق له وأن قدم طروحات للمسئولين اللبنانيين في شأن ترسيم الحدود البحرية، وهو الملف الذي يسعى لبنان إلى حسمه سريعا حتى يتسنى له الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الواقعة ضمن مياهه الإقليمية في البحر المتوسط التي تضم حقول النفط والغاز.

 

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد سلم السفيرة الأمريكية لدى لبنان إليزابيث ريتشارد قبل نحو أسبوعين "أفكارا حول آلية عمل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان" ولم يتم الإعلان عن تفاصيلها.. كما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤخرا استعداد بلاده لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية عبر الآلية التي سبق وأن اعتمدت في ترسيم الخط الأزرق (الخط الفاصل مع إسرائيل الذي وضع عام 2000 ) بإشراف الأمم المتحدة.

 

يشار إلى وجود نزاع بين لبنان وإسرائيل على ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتطورت الخلافات مؤخرا في ضوء اكتشافات حقول النفط والغاز في البحر المتوسط، خاصة في المناطق الحدودية والحقول النفطية التي تقع في أماكن مشتركة بين البلدين.

 

وبدأت إسرائيل قبل أسابيع قليلة أعمال الحفر والتنقيب في حقل (كاريش) البحري الإسرائيلي والذي يبعد نحو 5 كيلومترات فقط عن الحدود البحرية اللبنانية، وكذلك أعمال استكشاف حدودية لحقول نفط وغاز في البحر المتوسط و"آبار إنتاجية" مشتركة بين البلدين، على نحو يخشى معه لبنان أن تسحب إسرائيل من حصته النفطية في تلك الحقول المشتركة.

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

"الأخبار اللبنانية".. جريدة ترفع شعار الابتزاز باعتراف رئيس تحريرها.. يمولها حزب الله وإيران وقطر لإشعال دول المنطقة.. تدعم الإخوان وتمارس الدعارة الإعلامية لإرضاء صبيان الملالى فى لبنان.. وقراءها: صحيفة كاذبة

طابور طهران الخامس فى الإعلام.. "الأخبار اللبنانية" ذراع حزب الله لاختطاف لبنان وعزله عن العرب.. صبيان "نصر الله" يراقبون الصحيفة بإشراف إيرانى.. و"يسار الحمرا" يخدم ميليشيا الشيعة بـ120 مليون دولار خلال 13 سنة

لبنان: اتهام رئيس الاتحاد العمالى بـالإساءة للشعائر والبطريرك السابق

الرئاسة اللبنانية: الحريرى سيرأس وفد لبنان فى مؤتمر القمة الإسلامية

وزير المالية اللبنانى يتوقع وصول عجز ميزانية لبنان 2019 لـ 8.3% أو أقل

لبنان: أصبح لدى الحكومة الأرقام شبه النهائية للموازنة الجديدة

لبنان

سعد الحريرى

امريكا

اسرائيل

نفط

غاز

البحر المتوسط

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأرصاد: ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

ارتفاع حصيلة قتلى تمرد أحد سجون طاجيكستان إلى 29 سجينا و3 حراس

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

"إلى أردوغان..الخليفة لا يعرف الرشوة".. رئيس تركيا يدفع 50 مليون ليرة لتزوير إرادة الناخبين فى إسطنبول.. ومرشح حزبه يتلقى صفعة كبرى من المواطنين..والمعارضة: الشعب سينهى هيمنة "العدالة والتنمية" على البلاد

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

الانتهاء من معايير اعتماد المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات الخاصة لأداء خدمات التأمين الصحى أول يوليو.. هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: زيارات ميدانية للمستشفيات الحكومية ببورسعيد لاعتمادها

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

كل ما تريد معرفته عن أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

واقفين على شعرة..عائلة بريطانية تسير فى الطريق الأكثر رعبا ببريطانيا..صور

الرجوع الى أعلى الصفحة