video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 20 مايو 2019 08:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كم تبلغ صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد؟ ..الاستثمار تجيب

الإثنين، 20 مايو 2019 07:00 ص
كم تبلغ صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد؟ ..الاستثمار تجيب المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد
كتب عبد الحليم سالم
إضافة تعليق

تعد المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد من أقدم وأهم المناطق الحرة فى مصر، وتبلغ مساحة المنطقة التى تقع جنوب مدينة بورسعيد نحو 191فدانا.

وكشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  أن المنطقة يعمل بها حاليا نحو 82 مشروعات باستثمارات تبلغ مليار دولار .

وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمصانع نحو 2.4 مليار دولار ، تساهم فى توفير نحو 34200 فرصة عمل .

وبحسب بيانات الاستثمار ، تبلغ صادرات المنطقة العامة فى بورسعيد العام الماضى نحو 1.3 مليار دولار ، حيث تنتج المنطقة الملابس الجاهزة والمنسوجات والسجاد .

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

6 أرقام هامة عن صادرات المنطقة الحرة بالسويس.. تعرف عليها

الاستثمار: 46 ألف فرصة عمل توفرها المنطقة الحرة العامة فى الإسكندرية

الاستثمار: 1.2 مليار دولار صادرات المنطقة الحرة بالسويس

كل ما تريد معرفته عن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية فى 7 معلومات

المنطقة الحرة بورسعيد

المنطقة الحرة العامة

محافظة بورسعيد

المناطق الحرة

وزارة الاستثمار

اخبار الاقتصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع



لا تفوتك
اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

اليوم.. السكة الحديد تطرح تذاكر السفر يوم 29 رمضان للحجز أمام المسافرين

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

أخبار × 24 ساعة.. توفير أمصال الكلب بـ300 مركز بالمستشفيات العامة

ردود أفعال و إشادة واسعة بعد انطلاق موقع تذكرتي.. الشيشيني يشيد بتجربة FAN ID ويؤكد ستسهل التحكم وتأمين الملاعب.. ياسر ريان يشبه التجربة بمحور روض الفرج .. والجمل يصفها بالتكنولوجيا التي تواكب تطور العصر

ردود أفعال و إشادة واسعة بعد انطلاق موقع تذكرتي.. الشيشيني يشيد بتجربة FAN ID ويؤكد ستسهل التحكم وتأمين الملاعب.. ياسر ريان يشبه التجربة بمحور روض الفرج .. والجمل يصفها بالتكنولوجيا التي تواكب تطور العصر

انشقاقات الإخوان عرض مستمر.. عصام تليمة ينضم إلى "عمرو دراج ودويدار" ويعلن ترك الجماعة.. ويهاجم قيادات الجماعة: مصرون متسيبونيش فى حالى.. وخبراء: الانقسامات تشتعل ومدير مكتب القرضاوى يسير على خطه شيخه

انشقاقات الإخوان عرض مستمر.. عصام تليمة ينضم إلى "عمرو دراج ودويدار" ويعلن ترك الجماعة.. ويهاجم قيادات الجماعة: مصرون متسيبونيش فى حالى.. وخبراء: الانقسامات تشتعل ومدير مكتب القرضاوى يسير على خطه شيخه

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

جروس: التوفيق لم يحالفنا للتسجيل.. وأعد بتحقيق لقب الكونفدرالية فى العودة

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

بدل الحيرة والتجارب الكتيرة.. لون عينيكى هو اللى هيحدد مكياجك

الرجوع الى أعلى الصفحة