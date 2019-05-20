كم تبلغ صادرات المنطقة الحرة ببورسعيد؟ ..الاستثمار تجيب

كتب عبد الحليم سالم

تعد المنطقة الحرة العامة فى بورسعيد من أقدم وأهم المناطق الحرة فى مصر، وتبلغ مساحة المنطقة التى تقع جنوب مدينة بورسعيد نحو 191فدانا.

وكشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المنطقة يعمل بها حاليا نحو 82 مشروعات باستثمارات تبلغ مليار دولار .

وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمصانع نحو 2.4 مليار دولار ، تساهم فى توفير نحو 34200 فرصة عمل .

وبحسب بيانات الاستثمار ، تبلغ صادرات المنطقة العامة فى بورسعيد العام الماضى نحو 1.3 مليار دولار ، حيث تنتج المنطقة الملابس الجاهزة والمنسوجات والسجاد .