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قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ 26 مايو الجارى

الإثنين، 20 مايو 2019 02:52 م
قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ 26 مايو الجارى الدكتورة بثينة كشك وكيل تعليم كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سلمان
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أعلنت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،تنظيم قوافل تعليمية للصف الثالث الثانوى، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة باشراف الدكتور عزن محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة،لمقدمى البرامج التعليمية بدء من يوم السبت المقبل الموافق26 مايو الجارى ولمدة 3 أيام.

واستقبلت الدكتورة بثية كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد خليل، مسئول القافلة بالشباب والرياضة، لوضع التصور النهائى لدعوة الطلاب لحضور القافلة والاستفاد منها.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،إن قاعات مديرية الشباب والرياضة" بفندق الرياضيين وبمديرية الشباب والرياضة"، سوف تستقبل الطلاب من جميع مدن وقرى المحافظة للإستفادة من خبرات مقدمى البرامج التعليمية فى جميع المواد الدراسية ، بإشراف الكاتب الصحفى سيد مصطفى ، مشرف القافلة من الساعة التاسعة صباحاُ.

وأكدت أن اليوم الأول لبدء القافلة هو يوم السبت، الموافق 26 مايو الجاري، بتدريس مادة اللغة العربية "محمد محمود الكردي" والفيزياء "نبيل عبدالعزيز على" والتاريخ "عبده محمد رحومة"وعلم النفس"محمد عبدالفتاح الكيال"

ويوم الأحد الموافق 27 مايو، تدريس مواد لغة انجليزية "محمد مختار شعبان"ورياضيات"عاطف عبدالرحمن عبدالفتاح" وأحياء"حسن السيد محرم" وجغرافيا "أشرف كمال سليمان".

ويوم الاثنين الموافق 28 مايو، ستدرس مواد الكيمياء"خالد عبدالعزيز غريب" والفلسفة "محمد عبدالفتاح الكبال"، واللغة الفرنسية "شرين فريد مرسي". 

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن القافلة تضم كبار خبراء القنوات التعليمية المتخصصة فى القاهرة، والذين يشرحون للطلاب ملخص المنهج الدراسى والأسئلة المتوقعة فى امتحانات آخر العام، ويجيبون على أسئلة الطلاب، بالإضافة لشرح وافى، وتوجيه نصائح للطلاب للاستفادة بها فى الامتحانات، وهدفنا النهوض بالعملية التعليمية لصالح الطلاب.

 


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