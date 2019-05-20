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قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينين فى الضفة الغربية بعد عمليات دهم لمنازلهم

الإثنين، 20 مايو 2019 08:21 ص
قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينين فى الضفة الغربية بعد عمليات دهم لمنازلهم قوات الاحتلال الإسرائيلى
كتب- هاشم الفخرانى
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى فجر اليوم الاثنين، 8 مواطنين من الضفة الغربية الفلسطينية، بعد عملية دهم وتفتيش لمنازلهم دون مراعاة حرمة شهر رمضان الكريم

 

وذكرت وكالة " معا" الفلسطينية للأنباء، أنه من بين المعتقلين الأسير المحرر إبراهيم عبد الرازق والأسير المحرر عبد الهادي أبو عيشة.

 

وأضافت الوكالة، أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل بلدة كفل حارس شمال سلفيت، في حين اندلعت مواجهات عقب اقتحامها قرية كفر مالك شمال شرق رام الله.

 

 


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