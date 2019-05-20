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قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور

الإثنين، 20 مايو 2019 11:19 ص
قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات بالكلور صنبور مياه - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الإثنين، لمدة 6 ساعات، من الساعة العاشرة مساء اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غدا الثلاثاء، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 


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