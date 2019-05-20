قطاعا الاستثمار والخدمات يدفعان بورصة البحرين للارتفاع بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، بنسبة 0.04% رابحا عدد 0.58 نقطة ليصل إلى مستوى 1399.27 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاستثمار والخدمات.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 483 ألف سهم، بقيمة قدرها 106.7 ألف دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة نمو 4.70%، مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 5.21%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 3.53%، مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.61%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 9.59%، بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.62%.