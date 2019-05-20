قرار حكومى بضم رئيس الهيئة الهندسية لإدارة المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بضم اللواء أركان حرب، إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس " عضوا من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية" وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة .

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية رياض الأطفال بجامعة دمنهور ليصبح كلية التربية للطفولة المبكرة، وذلك بهدف زيادة التخصصات العلمية بالجامعات وتقليل الاغتراب.