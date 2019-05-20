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فيديو وصور.. مأساة أرملة بسوهاج تراكمت عليها الديون وتطالب بتجهيز بناتها

الإثنين، 20 مايو 2019 07:00 ص
فيديو وصور.. مأساة أرملة بسوهاج تراكمت عليها الديون وتطالب بتجهيز بناتها مأساة أرملة بسوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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داخل منزل عبارة عن غرفة واحدة مسقوف بالبوص وجدرانه مشروخة تعيش سيدة أرملة تبلغ من العمر 55 عاما حياة مأساوية، فقد توفى زوجها منذ 22 عاما تاركا لها 3 فتيات فى سن مبكرة وكل ما تملكه هو معاشها فقط، إلى أن تراكمت عليها الديون حتى وصلت 5 آلاف جنيه، ورغم ذلك فقد منعت عزة النفس السيدة رؤيات أن تطلب المساعدة من أحد وتعيش على الكفاف، بل إنها تعانى أيضا من حساسية على الصدر وخشونة فى الركبة يتطلب منها علاجا شهريا 400 جنيه.

السيدة رؤيات والتى تعيش فى نجع عطية التابع لقرية الجلاوية بمحافظة سوهاج تعانى أشد المعاناة ودائما لا تشكى حالها لأحد، فلديها بنتها والتى تحتاج إلى الجهاز ولكنها عجزت عن شراء ذلك مما اضطرها إلى تأجيل زفافها أكثر من مرة فهى تعيش حيا مريرة فى منزل جدرانه مشروخة مسقوف من البوص لا يوجد به دورة مياه ولا أى مقتنيات والأدهى من ذلك أن السيدة وبناتها ينامون على الأرض لعدم وجود سراير.

انتقل "اليوم السابع " إلى نجع عطية بقرية الجلاوية بمحافظة سوهاج والتقى السيدة رؤيات لتروى مأساتها حيث قالت والحزن على وجهها أنها تعانى كثيرا منذ سنوات ولم يشعر بها أحد فقد توفى زوجها منذ سنوات طويلة ولم يترك لهم شيئا فهى تحصل على معاش تضامنى فقط لا يكفى لسد احتياجات الأسرة ولديها 3 بنات بالإضافة إلى أنها تعانى من حساسية على الصدر وخشونة فى الركبة وتحتاج إلى 400 جنيه علاج شهرى.

وتضيف السيدة أنها تعيش فى منزل جدرانه مشروخة وتحتاج إلى بناء المنزل ولكنها لا تملك من حطام الدنيا شيئا سوى المعاش مما اضطرها إلى اقتراض النقود وتحتاج ابنتها إلى الجهاز، حيث إنه تم تأجيل زفافها أكثر من مرة لعدم قدرتها على شراء الأجهزة لها وتجهيزها فحالها المرير لا يشعر به أحد كما أنها تنام على الأرض مع بناتها لعدم وجود سراير حيث لا يوجد فى المنزل أى مقنيات وتعيش حياة صعبة حيث لا تجد من يساعدها فحياتها مليئة بالصعوبات وكل ما تطلبه فقط هو تجهيز بناتها وسداد ديونها ومساعدتها ماديا من ناحية بناء مسكنها المشروخ وتوفير المساعدات الشهرية لها.

وتطالب السيدة أيضا المسئولين بمديرية الصحة بشراء العلاج لها وعلاجها على نفقة الدولة فهل يستجيب المسئولين لها ببناء مسكنها وتجهيز بناتها وسداد ديونها.

للتواصل ت رقم 01223258428

 

 
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