فيديو .. محافظ كفرالشيخ يعتمد حركة نواب رؤساء المراكز والمدن

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حركة نواب رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة طبقاً لمعدلات العمل وتقييم الآداء وخدمات المواطنين.

و أصدر محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 9577 لسنة 2019م بتكليف كلاً من الآتي أسمائهم للعمل نواب لؤوساء المراكز والمدن الموضحة قرين كل منهم لمدة عام لكل من مراكز كفرالشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول، بلطيم، بيلا، فوه، مطوبس، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

من ناحية أخرى ترأس الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، جلسة المجلس التنفيذي الشهري للمحافظة، بديوان عام المحافظة، بأمانة سر اللواء محمد بنداري، وكيل اول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، لمناقشة عدد من القرارات، والموضوعات الهامة ابريل 2019م، بحضور المحاسب محمد ابوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء خالد الشاذلي، مساعدًا لمدير الأمن للشرطة المتخصصة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 5ر857م2 أرض املاك دولة وذلك لإقامة مبني جديد لمنطقة أملاك أبوغنيمة - مركز سيدي سالم وهذا المبني مدرج بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام 2019م، وصدر قرار المحافظ رقم 7546 لسنة 2019 في 30 ابريل 2019م.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض مساحتها 8 قيراط الواقعة بناحية عزبة السبارته التابعة للوحدة المحلية لقرية الجرايدة مركز بيلا تبرع " بدير فريد الزيني " والمواطن " محمد فريد الزيني " لإقامة مدرسة تعليم اساسي عليها، وصدر قرار المحافظ رقم 7293 لسنة 2019 في 25 ابريل 2019م.

ووافق المجلس التنفيذي علي تخصيص قطعة ارض مساحتها 2400م2 الواقعة بحوض ابو خليل ناحيـة قريـة ابو خليل التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم الحجر مركز الحامول تبرع " خالد المغازي جادالله " لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها، وصدر قرار المحافظ رقم 7871 لسنة 2019 في 4 مايو 2019م.

كما وافق المجلس التنفيذي علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 4 قيراط الواقعة بحوض داير الناحية نمرة 6 زمام جمعية الورق مركز سيدي سالم تبرع " محمود السيد ابراهيم عثمان " لإقامة محطة صرف صحي عليها، وصدر قرار المحافظ رقم 6865 لسنة 2019 ،و تخصيص قطعة أرض مساحتها 9 قيراط الواقعة بحوض الشبته والمعـطن زمام ناحية قرية دمرو مركز سيدى سالم تبرع " عبدالناصر السيد عبدالله بهنسي " لإقامة مدرسة اعدادية للبنات عليها، وصدر قرار المحافظ رقم 7291 لسنة 2019 في 25 ابريل 2019م.

كما وافق المجلس التنفيذي على تخصص أرض مساحتها 500م2 الواقعة بناحية الحندقوقه أملاك دولة بتل صيفر مركز الحامول لإقامة مقر لبنك ناصر الاجتماعي عليها، وصدر قرار المحافظ رقم 7882 لسنة 2019 في 5 مايو 2019م،وتخصيص قطعة أرض مساحتها 6 قيراط و21 سهم بحوض البرانيه نمره 2 قطعه 20 بقرية القن – مركز مطوبس تبرع المواطنة " قنوع عبدالحميد عبدالله " لأنشاء معهد ديني أزهري عليها، وصدر قرار المحافظ رقم 7870 لسنة 2019 في 4 مايو 2019م.

ووافق المجلس التنفيذي على تخصيص مساحة 8905.7م2 لمستشفى الحامول المركزي المقام بالفعل وفقاً لكروكى الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الحامول، وصدر قرار المحافظ رقم 7879 لسنة 2019 في 5 مايو 2019م،و تخصيص مساحة 400م2 الواقعة بحوض شرق المصارف رقم (22) بناحية قرية الرغامة – مركز الرياض تبرع المواطن " أشرف محمد غازي " لأقامة محطة صرف صحى عليها، وصدر قرار المحافظ رقم 7869 لسنة 2019 في 4 مايو 2019م،و تخصيص مساحة 400م2 ملك صندوق خدمات المحافظة لإقامة لوحة توزيع كهرباء بناحية أرض الجونه - منطقة خدمات - بمدينة برج البرلس، وصدر قرار المحافظ رقم 7874 لسنة 2019 في 4 مايو 2019م.

كما وافق المجلس التنفيذي على طلب مديرية الاسكان والمرافق بكفرالشيخ تعديل قرار المحافظة رقم 30760 لسنة 2016م بتخصيص مساحة (2) فدان لإقامة وحدة مرور الرياض عليها لتصبح مساحة 5529.89م2 وفقاً للأبعاد الواردة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض بعد المسح على الطبيعة، وصدر قرار المحافظ رقم 7875 لسنة 2019 في 4 مايو 2019م.

ووافق المجلس التنفيذي على تعديل قرار المحافظة رقم 1220لسنة 1996 الصادر بتخصيص قطعة أرض مساحتها 550م2 داخل الحيز العمراني لقرية الخادمية تبرع المواطن " حسين ابراهيم العشري " لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها لتصبح مساحة 225م2 لإقامة مقر لبنك ناصر بالخادمية علي ان يقوم البنك بالبناء علي نفقته الخاصة، وتخصيص باقي المساحة لصالح الوحدة المحلية لقرية الخادمية لاستغلالها للمنافع العامة، وصدر قرار المحافظ رقم 7289 لسنة 2019 في 25 إبريل 2019م.