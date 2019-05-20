فيديو.. ضبط شخص يزور المحررات الرسمية لبيعها للمواطنين

كتب محمود عبد الراضى

نجحت اجهزة الامن في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بتزوير المحررات الرسمية وترويجها وكذا عقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية.

جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام أحد الأشخاص (أخصائى حاسبات آلية - مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا) بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات الدولة وممهورة بأختام شعار الجمهورية (المزور) وكذا عقود العمل المنسوبة للعديد من الدول العربية.. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن المنيا تم إستهدافه وضبطه.