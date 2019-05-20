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فيديو.. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بحوزتهم مخدرات بكفر الشيخ

الإثنين، 20 مايو 2019 07:30 م
فيديو.. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بحوزتهم مخدرات بكفر الشيخ مخدرات ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت اجهزة الامن في ضبط. إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بكفرالشيخ

تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر .

 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة – مقيمان بكفرالشيخ ) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى (كفرالشيخ، الغربية) وعززا سطوتهما الإجرامية بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى .

 

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن كفرالشيخ والغربية وقوات الأمن المركزى تم ضبط المتهم.


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