فيديو.. ضبط اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بحوزتهم مخدرات بكفر الشيخ

كتب محمود عبد الراضي

نجحت اجهزة الامن في ضبط. إثنين من العناصر الإجرامية الخطرة بكفرالشيخ

تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية الخطرة – مقيمان بكفرالشيخ ) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما بنطاق محافظتى (كفرالشيخ، الغربية) وعززا سطوتهما الإجرامية بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن كفرالشيخ والغربية وقوات الأمن المركزى تم ضبط المتهم.