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الإثنين، 20 مايو 2019 12:55 م
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فى ذكرى مولده.. تعرف على أبرز المحطات فى حياة الإمام الحسن

الإثنين، 20 مايو 2019 12:44 م
فى ذكرى مولده.. تعرف على أبرز المحطات فى حياة الإمام الحسن صورة تعبيرية
كتب لؤى على
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تحل اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، ذكرى ميلاد الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمى القرشى، وبهذه المناسبة نستعرض أهم المحطات فى حياة الإمام. 
 
1. ولد فى النصف من شهر رمضان عام 3 هـ، وكان النبى محمد (ص)| يحبه كثيرًا ويقول «اللهم إني أحبه فأحبه».
 
2.لقب سيد شباب أهل الجنة فقيل: «الحسَنَ والحُسَيْنَ سيِّدا شبابِ أَهْلِالجنَّةِ».
 
3.بويع بالخلافة فى أواخر سنة 40 هـ بعد وفاة على بن أبى طالب فى الكوفة. واستمر بعد بيعته خليفة للمسلمين نحو ثمانية أشهر، ثم تنازل عنها لصالح معاوية بن أبي سفيان. 
 
4. ترك الحسن الكوفة بعد تنازله لمعاوية ورجع بمن معه من أصحابه وبني هاشم إلى المدينة المنورة واستقر بها، وكانت زعامة بنى هاشم عنده. 
 
5.شارك الحسن فى الجهاد فى عهد عثمان، فشارك فى فتح إفريقية تحت إمرة عبد الله بن سعد بن أبى السرح، وشارك فى فتح طبرستانوجرجان فى جيش سعيد بن العاص، كما شارك فى معركة الجمل ومعركة صفين.
 
6.يعتبره أهل السنة والجماعة خامس الخلفاء الراشدين وأن النبى بشّر أنه سيصلح الله به بين فئتين من المسلمين، وبسببه انتهت الفتنة. 
 
7.أوصى الحسنُ أخاه أن يدفنه فى حجرة عائشة مع النبى، وقال: «ادفني عند أبي، - يعنى النبى - إلا أن تخافوا الدماء، فادفنى فى مقابر المسلمين».
 
8.توفى فى سنة 49 هـ، وقيل سنة 50 هـ لخمسِ ليالٍ خَلَونَ من شهر ربيع الأول، ودفن بالبقيع.
 
 
 

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البقيع

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