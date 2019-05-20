فولوديمير زيلينسكى يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لأوكرانيا

كييف (أ ش أ)

أدى فولوديمير زيلينسكى اليمين الدستورية كرئيس لأوكرانيا، خلال مراسم أقيمت صباح اليوم الاثنين، فى مبنى البرلمان بالعاصمة كييف.

وذكرت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية أن زيلينسكى قام بتحية المواطنين المحتشدين خارج مبنى البرلمان، بينما كان محاطا بأربعة حراس شخصيين.

وبعد التنصيب، يتيح الدستور لزيلنسكى سبعة أيام لحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وإلا يكمل البرلمان الحالى دورته التى تنتهى فى نوفمبر القادم .

وكان زيلينسكى قد فاز على الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو فى جولة الإعادة الشهر الماضي، وحصل على 73 فى المائة من مجموع أصوات الناخبين .



أثناء تأدية اليمين الدستورية



الرئيس الأوكرانى أثناء مراسم تأدية اليمين الدستورية



الرئيس الأوكرانى الجديد



الرئيس الأوكرانى يتلقى تحية النواب



الرئيس يؤدى اليمين الدستورية أمام البرلمان



رئيس أوكرانيا الجديد فى طريقه للبرلمان



رئيس أوكرانيا الجديد يلقى كلمة أمام البرلمان



رئيس أوكرانيا يحمل صولجان الحكم



زيلنيسكى أمام البرلمان



زيلنيسكى فى طريقه للبرلمان لتأدية اليمين الدستورية



زيلنيسكى يصافح مؤيديه



زيلينيسكى بالبرلمان



زيلينيسكى



سيلفى مع الرئيس