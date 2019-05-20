فقدان الذاكرة.. إزاى بيحصل وهل ممكن تنسى اسمك؟

كتبت فاطمة خليل

فقدان الذاكرة من الأشياء التى نسمع عنها جميعاً، خاصة فى الأفلام والسينما، ولكن هل فكرت حقاً فى كيفية حدوث فقدان الذاكرة وهل يمكن أن تنسى اسمك وعنوانك وأهلك..هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.



فقدان الذاكرة

أنواع فقدان الذاكرة



بحسب موقع "Medical newstoday"، فإن هناك أنواع مختلفة لفقدان الذاكرة التى تختلف حسب حالة الشخص، فهناك أشخاص يفقدون الذاكرة كلياً وهناك من ينسى الأحداث الماضية..وإليكم أبرز هذه الأنواع..

1-فقدان الذاكرة التقدمى



لا يتذكر الشخص أى معلومات جديدة، وتختفى الأشياء التي حدثت مؤخرًا والمعلومات التي يجب تخزينها في الذاكرة قصيرة الأجل.

وينتج هذا عادة عن صدمة في المخ، عندما يتسبب ضربة في الرأس تلفًا في الدماغ، على سبيل المثال، سيتذكر الشخص البيانات والأحداث التي حدثت قبل الإصابة.

2-فقدان الذاكرة الرجعى:



لا يمكن للشخص تذكر الأحداث التي وقعت قبل الصدمة، لكنهم يتذكرون ما حدث بعد ذلك، وفى حالات نادرة، يمكن أن يحدث كل من فقدان الذاكرة الرجعى والتقدمى معا.

3-فقدان الذاكرة الشامل العابر:



فقدان مؤقت لجميع الذاكرة، وفي الحالات الشديدة، صعوبة في تكوين ذكريات جديدة، وهذا نادر جدًا وعلى الأرجح في كبار السن الذين يعانون من مرض الأوعية الدموية.

4-فقدان الذاكرة بعد الصدمة:



ينتج فقدان الذاكرة عن ضربة قاسية في الرأس، على سبيل المثال، في حادث سيارة، قد يتعرض الشخص لفقدان الوعي أو غيبوبة،عادة ما يكون فقدان الذاكرة مؤقتًا ، لكن المدة التي تستغرقها عادة تعتمد على مدى خطورة الإصابة، يمكن أن يكون فقدان الذاكرة عرضاً هاما من الارتجاج.

5-متلازمة كورساكوف:



يمكن أن يؤدي تعاطي الكحول الممتد إلى فقدان تدريجي للذاكرة يزداد سوءًا بمرور الوقت، قد يعاني الشخص أيضًا من مشكلات عصبية ، مثل ضعف التناسق البدنى والحركى وفقدان الشعور في أصابع القدم والأصابع، كما يمكن أن يكون سبب سوء التغذية ، وتحديداً نقص الثيامين (فيتامين ب 1).



الذاكرة

6-فقدان الذاكرة الهستيري (أو الانفصامي):



نادراً ما ينسى الشخص ليس ماضيه فحسب، بل هويته، قد يستيقظون وفجأة ليس لديهم شعور بمن هم، حتى لو نظروا إلى المرآة ، فهم لا يتعرفون على أنفسهم، وعادة ما يكون سببها حدث لا يستطيع عقل الشخص التعامل معه بشكل صحيح، عادةً ما تعود القدرة على التذكر ببطء أو فجأة في غضون بضعة أيام، ولكن قد لا تعود ذاكرة الحدث المروع تمامًا.

7-فقدان الذاكرة في مرحلة الطفولة (فقدان الذاكرة الطفولي):



لا يمكن للشخص أن يتذكر الأحداث التي حدثت في مرحلة الطفولة المبكرة، وهذا بسبب مشكلة في تطوير اللغة أو بعض مناطق الذاكرة في الدماغ التي لا تنضج تمامًا أثناء الطفولة.

8-فقدان الذاكرة ما بعد التنويم المغناطيسى:



الأحداث خلال التنويم المغناطيسي لا يمكن أن نتذكرها.

9- فقدان ذاكرة المصدر:



يمكن للشخص أن يتذكر معلومات معينة ولكن لا يتذكر كيف أو أين حصل على هذه المعلومات.

10-نسيان الوجوه:



الشخص لا يستطيع تذكر الوجوه، يمكن للناس إما الحصول عليها أو أن يولد معها.